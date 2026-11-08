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Nuova ondata di sbarchi di migranti nella mattinata di oggi nel Sud Sardegna. Il primo gruppo, composto da tredici persone, è stato fermato nella zona di Sant'Antioco, nel Sulcis Iglesiente. Sul posto Guardia di Finanza e Commissariato di polizia di Carbonia.
Un secondo gruppo, composto da venticinque migranti, è stato bloccato più tardi, sempre nella zona di Sant'Antioco.
L'ultimo, formato da dodici persone, è stato invece fermato qualche decina di chilometri più a Est, a Pula.
Per tutti è scattata la solita trafila con le procedure di identificazione e il trasferimento al Centro di accoglienza a Monastir.