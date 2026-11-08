L'offensiva cyber che sta investendo l'Italia e diversi partner europei alza il livello di allarme istituzionale e spinge il governo a serrare i ranghi sulla sicurezza nazionale.

Parlando dalla Farnesina, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto puntualizzare il perimetro delle responsabilità dietro le recenti incursioni telematiche: “Ho sempre parlato di hacker filorussi, non di attacchi da parte di hacker del governo di Mosca. Io sono sempre corretto, mai detto governo Mosca”.

Sugli ultimi cyberattacchi subiti “siamo pronti a respingerli” ha detto il vicepremier, specificando che “non ci lasciamo intimidire”.

“C’è una strategia” ha aggiunto Tajani, sostenendo che “tutto ci porta a guardare a est, ma bisogna vedere quali sono esattamente le responsabilità”.

Nel frattempo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato per martedì 10 novembre, al Viminale, una riunione straordinaria del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al centro dell'incontro ci sarà l'esame dei rischi per la sicurezza pubblica connessi agli attacchi informatici e alla crescente minaccia cyber.