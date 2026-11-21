Una notizia che ha scosso il mondo delle istituzioni e riaperto un confronto delicato sui rapporti tra giustizia, informazione e apparati dello Stato. Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia e figura di primo piano nella storia dei servizi di sicurezza italiani, è stato trovato morto nella mattinata di oggi, sabato 21 novembre, nella sua abitazione di campagna in Toscana. La sua morte arriva a pochi giorni dalla notifica dell'avviso di garanzia con cui la Procura di Caltanissetta lo aveva iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di depistaggio nell'ambito delle nuove indagini sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino.

Una vicenda che nelle ultime settimane aveva assunto una dimensione giudiziaria particolarmente delicata e che aveva coinvolto anche alcuni storici collaboratori dell'ex superpoliziotto. La magistratura sta ora ricostruendo le circostanze della morte, mentre le dichiarazioni dei rappresentanti delle istituzioni e dei protagonisti della vicenda hanno alimentato un confronto pubblico dalle posizioni molto distanti.

Il ritrovamento nella casa in Toscana e l'ultima telefonata con il legale

De Gennaro si trovava nella sua residenza di campagna a Montiano, in provincia di Grosseto. Secondo le prime ricostruzioni, l'ex prefetto era solo nell'abitazione. I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lui dalla sera precedente e la preoccupazione ha fatto scattare l'allarme nella mattinata.

Intorno alle 9 gli inservienti hanno avvisato i carabinieri. Alle 9:38 i militari hanno contattato il 118 per segnalare il decesso. Sul posto sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno della Procura di Grosseto. Sono stati disposti ulteriori accertamenti, con il coinvolgimento degli specialisti del Ris dei carabinieri e della procuratrice della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, Rosa Volpe.

Tra le prime testimonianze emerse c'è quella dell'avvocato Francesco Bertorotta, che assisteva De Gennaro insieme al professor Franco Coppi. Il legale ha raccontato di aver parlato con lui al telefono due giorni prima della morte. In quell'occasione, secondo quanto riferito, l'ex capo della Polizia appariva profondamente provato dalle contestazioni ricevute.

«Sono sconvolto, distrutto. Queste però possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all'opinione pubblica», ha dichiarato Bertorotta all'Ansa, ricordando anche il rapporto personale che lo legava al proprio assistito da circa quindici anni.

L'inchiesta su via D'Amelio: le contestazioni e le perquisizioni

Per comprendere il contesto nel quale è maturata la notizia occorre tornare alle indagini della Procura di Caltanissetta, impegnata da anni nel tentativo di chiarire i numerosi aspetti ancora oscuri della strage di via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

Il nome di De Gennaro era entrato nel nuovo filone investigativo già da circa tre anni. L'attenzione dei magistrati si era concentrata sui rapporti tra l'ex capo della Polizia e Arnaldo La Barbera, all'epoca dirigente della Squadra Mobile di Palermo e figura centrale delle prime indagini sull'attentato, successivamente segnate dal depistaggio legato al falso pentito Vincenzo Scarantino.

Gli accertamenti riguardavano anche la scomparsa dell'agenda rossa di Borsellino, documento mai ritrovato dopo l'attentato. Le contestazioni formulate dalla Procura nei confronti di De Gennaro si articolavano principalmente su due ipotesi.

La prima riguardava un presunto depistaggio dichiarativo. Secondo gli inquirenti, l'ex capo della Polizia, insieme allo storico collaboratore Franco Pacetto e a Massimo Carnicelli, addetto alla sua tutela, avrebbe contribuito a indurre Salvatore Contorno, ex esponente di Cosa nostra e collaboratore di giustizia, a non rendere dichiarazioni ai magistrati di Caltanissetta.

La seconda contestazione riguardava un presunto depistaggio materiale: De Gennaro, insieme a Donatella Peruzzi, funzionaria del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), e allo stesso Carnicelli, avrebbe occultato documentazione cartacea e informatica dopo le perquisizioni del settembre 2023 riguardanti i familiari di La Barbera. Gli investigatori ipotizzavano inoltre che parte di quei documenti fosse stata successivamente distrutta.

Si tratta di accuse formulate dalla Procura e mai diventate oggetto di una condanna.

Il gip aveva negato gli arresti domiciliari: l'udienza del 1° dicembre

Un passaggio fondamentale della vicenda giudiziaria riguarda la decisione della giudice per le indagini preliminari Giulia Zappalà, che il 3 novembre aveva respinto la richiesta della Procura di applicare gli arresti domiciliari a De Gennaro.

Nell'ordinanza, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Calabria, la giudice aveva riconosciuto l'esistenza di comportamenti che meritavano approfondimenti, ma aveva ritenuto non sufficientemente dimostrato il collegamento tra le condotte contestate e l'ipotesi di depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio.

In particolare, sul presunto condizionamento di Contorno, non sarebbero emersi elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di una promessa, un'offerta o una minaccia concretamente idonea a condizionarne le dichiarazioni. Sul fronte documentale, invece, restavano da chiarire il contenuto delle carte e l'effettiva incidenza della loro eventuale distruzione sulle indagini.

La Procura di Caltanissetta non aveva condiviso la decisione e aveva presentato appello, insistendo sulla necessità degli arresti domiciliari. Il 12 novembre erano stati eseguiti nuovi accertamenti e perquisizioni da parte dei carabinieri del Ros. Il 16 novembre era stata resa nota la notifica dell'avviso di garanzia a De Gennaro.

Il successivo passaggio davanti al Tribunale del Riesame era stato fissato per il 1° dicembre 2026. In quella sede si sarebbe dovuto discutere proprio il ricorso dei pubblici ministeri contro il mancato accoglimento della richiesta di arresti domiciliari. La difesa, inoltre, avrebbe sollevato una questione relativa alla competenza territoriale della Procura di Caltanissetta.

La morte dell'ex capo della Polizia arriva dunque prima di questo appuntamento giudiziario e lascia senza un possibile confronto processuale la sua posizione personale nell'inchiesta. Restano invece da chiarire gli altri aspetti della complessa indagine.

Le reazioni: da Meloni a Salvini, da Tajani a Salvatore Borsellino

La notizia ha provocato numerose reazioni nel mondo politico e istituzionale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta profondamente colpita dalla scomparsa, esprimendo vicinanza alla famiglia e in particolare al fratello Andrea, comandante generale della Guardia di Finanza.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ricordato De Gennaro come un funzionario che ha servito il Paese in momenti storici particolarmente difficili, sottolineandone serietà, competenza e dedizione. Anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha manifestato il proprio cordoglio, ricordando gli anni di collaborazione e il senso delle istituzioni dell'ex capo della Polizia.

Di tenore più critico nei confronti della vicenda giudiziaria le parole del vicepremier Matteo Salvini, che ha definito De Gennaro vittima di un «massacro mediatico-giudiziario», sostenendo che una persona con il suo percorso professionale non avrebbe meritato un simile trattamento.

Sulla stessa linea il ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale le indagini devono essere lasciate agli inquirenti, mentre eventuali responsabilità possono essere stabilite esclusivamente nelle aule giudiziarie. Il vicepremier ha richiamato il principio della presunzione di innocenza, denunciando il rischio di condanne anticipate nel dibattito pubblico.

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invitato a riflettere sul principio costituzionale secondo cui si è innocenti fino alla condanna definitiva. La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha invece criticato i processi mediatici, richiamando l'esperienza vissuta dal suo partito durante le vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi.

Il leader di Azione Carlo Calenda ha parlato di un uomo delle istituzioni «tradito dalle istituzioni che ha servito», mentre Pier Ferdinando Casini ha osservato che dalla vicenda potrebbero trarre vantaggio soltanto i mafiosi.

L'intervento di Salvatore Borsellino: accuse alla Procura di Caltanissetta

Tra le dichiarazioni più dure c'è quella di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso nella strage di via D'Amelio. Intervenuto all'Ansa, ha attribuito alla Procura di Caltanissetta una responsabilità morale per quanto accaduto: «La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio», le parole di Borsellino.

La sua contestazione riguarda innanzitutto la competenza dell'ufficio giudiziario che ha condotto l'indagine. Secondo Borsellino, il fascicolo avrebbe dovuto essere seguito dalla Procura di Palermo. Ha inoltre sostenuto che l'inchiesta avrebbe finito per spostare l'attenzione sulle responsabilità della Polizia, distogliendola da quelle che, a suo giudizio, sarebbero da ricercare nell'attività dei Ros e dei servizi segreti relativamente alla scomparsa dell'agenda rossa.

Borsellino ha anche ribadito che, secondo la propria ricostruzione, la responsabilità della sparizione del documento non sarebbe da attribuire alla Polizia, ma ad altri apparati investigativi. Ha contestato inoltre l'impostazione dell'inchiesta, sostenendo che mancassero elementi concreti per collegare le condotte attribuite a De Gennaro alla scomparsa dell'agenda.

Una carriera ai vertici dello Stato

La morte di De Gennaro chiude drammaticamente la vicenda personale di uno dei protagonisti più influenti degli apparati di sicurezza italiani degli ultimi decenni.

Nato a Reggio Calabria nel 1948, entrò in Polizia nel 1973. Nel corso della sua carriera lavorò a lungo al fianco di Giovanni Falcone, partecipando a importanti attività investigative contro la criminalità organizzata. Fu poi alla guida della Direzione investigativa antimafia e ricoprì l'incarico di capo della Polizia dal 2000 al 2007.

Successivamente assunse la direzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, occupandosi del coordinamento dell'intelligence italiana. Fu inoltre presidente di Finmeccanica, poi Leonardo, dal 2013 al 2020. Una carriera che lo ha portato a ricoprire incarichi di primo piano in settori strategici per lo Stato.

La sua morte lascia ora aperti numerosi interrogativi su una delle indagini più delicate degli ultimi anni, quella che continua a cercare risposte sui depistaggi successivi all'assassinio di Paolo Borsellino. Un'inchiesta nella quale accuse, valutazioni giudiziarie ancora interlocutorie e ricostruzioni contrapposte si sono intrecciate fino a un epilogo che ha colpito profondamente le istituzioni e riacceso il confronto su una stagione che, a oltre trent'anni di distanza, non ha ancora restituito tutte le verità attese.