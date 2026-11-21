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Scende in campo il Cagliari nel primo anticipo della 12esima giornata di Serie A. I rossoblù, ospiti in terra comasca, vengono da un bel successo casalingo contro il Frosinone, e proveranno a replicare il colpo, stavolta in trasferta.
Ecco le scelte ufficiali degli allentori:
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Ramon, Kaiki; Ricci, Milla; Liberali, Da Cunha, Baturina; Douvikas.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Kofler; Grandu, Adopo, Romano, Fazzini, Obert; Maldini, Mendy.
Dopo aver rotto il ghiaccio proprio contro il Frosinone arriva dunque la conferma per Nicola Grandu, prodotto del settore fiovanile. Gioca anche Kofler in difesa, in coppia con Deiola, out Mina e Rodriguez.
Il fischio d'inizio alle 15.