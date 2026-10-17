Ancora rifiuti abbandonati lungo le strade di accesso alla città, ancora un intervento di bonifica per ripulire il territorio. A Castelsardo prosegue la lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti: durante la giornata di ieri, venerdì 16 ottobre 2026, gli operatori sono intervenuti lungo la strada provinciale 90, recuperando circa 400 chilogrammi di materiali di vario genere.

Le operazioni hanno interessato il tratto stradale fino al confine territoriale con Valledoria. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Econova, la società che gestisce il servizio di igiene urbana a Castelsardo, con il supporto della compagnia barracellare.

Tra i rifiuti raccolti figurano anche carcasse di climatizzatori e un serbatoio di carburante per auto, materiali ingombranti che testimoniano la gravità del fenomeno dell’abbandono indiscriminato lungo le strade del territorio.

L’intervento di venerdì rappresenta l’ultima di una serie di azioni messe in campo dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto per contrastare il degrado e tutelare l’ambiente.

Nel giro di poche settimane, grazie alle diverse operazioni di pulizia, sono state recuperate complessivamente circa tre tonnellate di rifiuti di ogni genere. Un’attività che punta a restituire decoro alle aree interessate dagli abbandoni e a contrastare comportamenti che danneggiano il territorio e compromettono la qualità dell’ambiente.

La bonifica lungo la provinciale 90 conferma dunque l’impegno del Comune nel proseguire le attività di rimozione dei rifiuti abbandonati, con l’obiettivo di mantenere pulite le strade e le aree che circondano la città.