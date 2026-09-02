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Attimi di paura nella serata ad Arzachena, dove un incendio ha interessato una bombola di Gpl collegata a un barbecue, posizionata nel cortile di un’abitazione in via Baronia.
L’episodio si è verificato intorno alle 19.30. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Arzachena, che hanno circoscritto la situazione prima che potesse provocare conseguenze più gravi.
I pompieri hanno spento le fiamme e raffreddato la bombola, procedendo poi alla messa in sicurezza dell’area.
Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Solo tanta paura per i residenti, mentre il tempestivo intervento della squadra ha permesso di scongiurare ulteriori danni.