Cresce l'apprensione ad Alghero per la scomparsa di Sandro Silanos. A cinque giorni dall'ultimo contatto, le ricerche proseguono senza sosta su tutto il territorio comunale e nelle zone limitrofe, con le forze dell’ordine impegnate nel tentativo di ricostruire i suoi spostamenti per rintracciarlo al più presto.

Nelle ultime ore è stato diffuso sui social un nuovo e accorato appello, accompagnato dalla fotografia più recente disponibile dell'uomo. L'obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di persone residenti ad Alghero e nei centri vicini, invitando la comunità a prestare la massima attenzione e a condividere l'immagine.

I familiari e le autorità ribadiscono che ogni minimo dettaglio può fare la differenza per le indagini, anche segnalazioni che potrebbero apparire secondarie o irrilevanti. Chiunque abbia visto Sandro Silanos, notato movimenti sospetti o sia in possesso di informazioni utili al ritrovamento è invitato a mettersi immediatamente in contatto con il numero dedicato (333 918 3080), oppure a rivolgersi direttamente alle forze dell'ordine.