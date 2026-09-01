“Abbiamo deciso un contributo di 20 milioni di euro destinato alle istituzioni scolastiche per apparecchi e dispositivi per il raffrescamento, con l'obiettivo di migliorare le condizioni e il comfort per gli studenti e personale scolastico”. Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Questo intervento si inserisce nell'impegno del Ministero per sostenere concretamente le scuole e accompagnarle nell'affrontare le esigenze legate alla qualità degli ambienti in cui si svolgono le attività didattiche. Stiamo lavorando anche a un piano più ampio per l'efficientamento energetico nelle scuole. Ci aspettiamo, inoltre, che gli enti locali - Comuni, Province e Città metropolitane - nell'ambito delle rispettive competenze, facciano la loro parte contribuendo agli interventi necessari nelle scuole. L'avevamo promesso, l'abbiamo fatto" conclude Valditara.