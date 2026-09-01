Putifigari potrà contare su una fonte alternativa di approvvigionamento idrico in caso di guasti all’acquedotto o interventi sulle condotte. Abbanoa, d’intesa con il Comune, ha investito 25mila euro per recuperare e riattivare un vecchio pozzo situato vicino al serbatoio principale del paese, finora alimentato esclusivamente dalla condotta proveniente da Villanova Monteleone, interessata negli ultimi anni da diverse rotture.

Il pozzo è ora operativo e può garantire i circa due litri d’acqua al secondo necessari a coprire il fabbisogno del centro abitato. I tecnici del distretto di Sassari hanno ripristinato le apparecchiature, realizzato un nuovo impianto elettrico e installato un sistema di clorazione aggiuntiva. Il Comune ha contribuito con la pulizia dell’area e con le autorizzazioni per consentire l’accesso ai terreni privati.

"Questo intervento rappresenta un risultato importante per la nostra comunità - dichiara la sindaca Antonella Contini - perché ci consente di poter contare su una risorsa aggiuntiva in caso di emergenze o di interruzioni della condotta principale. La continuità dell'acqua è una priorità e il recupero di questo pozzo, rimasto inutilizzato per anni, ci permette oggi di disporre di una soluzione concreta a tutela dei cittadini - aggiunge Contini - Putifigari negli anni passati ha già pagato un caro prezzo in termini di disagi dovuti a continue interruzioni di erogazione dell'acqua".

Interventi dello stesso tipo sono già stati realizzati da Abbanoa a Florinas, Tissi, Bonorva e Porto Torres. Il prossimo pozzo a essere riattivato sarà quello di Usini.