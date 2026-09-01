Grave incidente nel pomeriggio sull'isola dell'Asinara, dove una giovane turista italiana è rimasta gravemente ferita a seguito del ribaltamento di un’auto elettrica del tipo golf cart.

Il veicolo, sul quale viaggiavano due giovani turiste in vacanza, stava percorrendo un tratto in discesa lungo i tornanti di Cala del Bianco quando la conducente ha improvvisamente perso il controllo del mezzo in curva, provocandone il cappottamento sul fianco.

Nell'impatto e nella successiva scivolata per diversi metri, la giovanr alla guida è rimasta incastrata sotto il veicolo, riportando diverse fratture. I primi soccorsi sono stati prestati sul posto dai medici del presidio Cisom di stanza sull'isola e dai Carabinieri. Vista la gravità delle lesioni, la ragazza è stata trasportata d'urgenza in codice rosso a bordo dell'elisoccorso al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. La giovane non sarebbe in pericolo di vita. Anche l’amica, rimasta ferita nell'incidente con traumi più lievi, è stata successivamente trasferita al nosocomio sassarese per ulteriori accertamenti.