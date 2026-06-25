Scatta l'allarme a Villamassargia per un ragazzo, Filippo, di cui non si hanno notizie da ieri. A denunciarne la scomparsa è Eliana, sua familiare, che sui social ha rivolto un appello agli utenti.

"Aiutateci a riportarlo a casa - scrive - Scomparso ieri da Villamassargia, stava andando a lavoro, ma a lavoro non è mai arrivato. L'ultima cella agganciata al suo cellulare risulta a Quartu".

"Filippo non è solo un ragazzo ma un papà, e il suo bambino lo aspetta - scrive ancora -. Abbiamo bisogno di massima collaborazione nelle condivisioni, chiunque abbia visto qualcosa contatti subito il numero o le forze dell'ordine".

Chiunque avesse informazioni utili può rivolgersi al seguente numero: 3392969141.



