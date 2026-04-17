I Carabinieri di Olbia hanno arrestato, questa mattina, un 25enne tunisino, accusato di tentato omicidio.

Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Tempio Pausania, arriva al termine delle indagini sull’episodio avvenuto nella notte del 25 marzo scorso all’interno di night club a Olbia. Secondo quanto ricostruito, una discussione tra clienti per futili motivi sarebbe degenerata rapidamente. Nel corso dell’alterco, il giovane avrebbe estratto un coltello colpendo più volte un altro avventore al volto, al torace e all’addome, per poi fuggire.

La vittima, nonostante le gravi ferite è riuscita a raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove è stata sottoposta alle urgenti cure del caso. Per lui la prognosi è di dieci giorni.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Tempio Pausania, hanno consentito ai militari della Sezione Operativa di risalire in breve tempo all’identità del presunto responsabile. Determinanti sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte tra i presenti.

Rintracciato nelle scorse ore, il 25enne è stato arrestato e portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.