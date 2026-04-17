Il fine settimana in arrivo porterà un assaggio d'estate agli italiani su gran parte del territorio nazionale: a partire dalla serata di domenica, sono attesi rovesci di pioggia al Nord. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, esperto meteorologo di iLMeteo.it, il sole farà ritorno durante il weekend da Nord a Sud, anticipando un periodo con caratteristiche simili all'estate, con temperature che potranno raggiungere i 27-28°C.

"L'Anticiclone delle Azzorre - spiega - non agirà da solo, ma si presenterà in una versione "ibrida", mixato al ben più caldo Anticiclone Africano. Di conseguenza, le temperature schizzeranno verso l'alto con un'anomalia termica positiva fino a 8-9°C oltre la media del periodo". Per capire la portata di questa fase più calda, nota Tedici, "basta guardare la climatologia della seconda decade di aprile: normalmente in Italia dovremmo registrare massime intorno ai 18°C al Nord, 19°C al Centro e 20°C al Sud. Nei prossimi giorni, invece, voleremo su valori tipici di giugno".

Dopo una giornata soleggiata e calda, con solo qualche breve acquazzone al sud, il sabato si preannuncia perfetto per attività all'aperto come passeggiate in montagna o al mare. Tuttavia, domenica una perturbazione proveniente dall'Europa settentrionale porterà nuvole verso il nord Italia. Nel pomeriggio sono attesi temporali sulle Alpi, mentre la sera potrebbero verificarsi isolati acquazzoni nella pianura padana.

Al contrario, nel Centro-Sud il bel tempo continuerà. Le previsioni per la prossima settimana indicano un clima più fresco e instabile: già da lunedì le temperature scenderanno di 5-6°C, con possibilità di rovesci concentrati soprattutto nella parte orientale del paese, più esposta a correnti fresche balcaniche.

LE PREVISIONI DI ARPAS SADEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 17 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi dei settori centrali e meridionali, con deboli piovaschi e locali rovesci o temporali.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali sul settore settentrionale tendenti alla variabilità dalla tarda serata, brezze altrove.

Mari: poco mossi, localmente mossi.

Previsioni per la giornata di domani, sabato 18 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi, con locali rovesci o temporali più probabili tra l'Ogliastra e Sarrabus-Gerrei.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali nelle ore centrali della giornata sul settore settentrionale, brezze altrove.

Mari: poco mossi, localmente mossi lungo le coste orientali nel pomeriggio.

Previsioni per la giornata di domenica 19 aprile

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Temperature: senza variazioni di rlievo in entrambi i valori.

Venti: deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali e al locale rinforzo nelle ore centrali della giornata.

Mari: generalmente poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte. Le temperature saranno stazionarie lunedì e in lieve aumento il giorno seguente. I venti soffieranno deboli prevalentemente di direzione variabile. I mari risulteranno generalmente poco mossi, localmente mossi nelle Bocche di Bonifacio nella giornata di lunedì.