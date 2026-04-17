Due voli Ryanair in arrivo a Cagliari da Karlsruhe-Baden e Dusseldorf Niederrheinson, delle 8:05 e delle 8:25, sono stati dirottati rispettivamente a Olbia e Alghero a causa della nebbia. Altri due aerei della stessa compagnia low cost in arrivo ad Alghero da Bologna delle 7:10 e da Barcellona, alla stessa ora, sono, invece, atterrati a Olbia.

Disagi per i passeggeri che hanno raggiunto il capoluogo sardo e la città catalana con i bus messi a disposizione dal vettore.

Nessun problema per gli aerei in partenza dai due scali anche se a Cagliari risultano in ritardo di circa due ore i voli, sempre Ryanair, che sarebbero dovuti ripartire per Karlsruhe e Dusseldorf. E sempre questa mattina, alle 8.10 e alle 8.40, sono atterrati regolarmente un volo Aeroitalia proveniente da Roma Fiumicino e uno Ryanair partito da Cracovia. Ritardi, invece, per le partenze del vettore low cost da Alghero verso Bologna e Barcellona.



