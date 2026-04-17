La Squadra della Polizia Amministrativa della Questura di Sassari, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha recentemente condotto un controllo mirato in un circolo privato situato in un comune della provincia di Sassari.

Durante l'ispezione sono state riscontrate violazioni amministrative per un totale di 22.000 euro. In particolare, sono stati sequestrati due apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP) che non erano conformi alla normativa vigente.

Nonostante fossero in grado di permettere il gioco con vincite in denaro, gli apparecchi non erano collegati alla rete telematica statale di controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, requisito fondamentale per garantire la legalità, la tracciabilità delle giocate e la protezione dei giocatori.

Questa operazione rientra nelle attività di prevenzione e repressione del gioco illegale, volte a contrastare l'evasione fiscale e a proteggere i cittadini da forme di gioco non autorizzato.