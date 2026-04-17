Durante la notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace hanno arrestato un 31enne di origini marocchine, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di furto su autovettura, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo risultava inoltre sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza.

L’intervento è scattato a seguito della segnalazione di alcuni passanti, che avevano notato il sospettato mentre si aggirava con atteggiamento anomalo nei pressi di un’auto in sosta nel centro cittadino. I militari, intervenuti rapidamente, sono riusciti a bloccarlo prima che potesse allontanarsi.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità diversi oggetti risultati, secondo i primi accertamenti, provento di furto.

Durante le fasi di identificazione, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo spintonando i militari, senza tuttavia riuscire a fuggire. È stato quindi immobilizzato e accompagnato presso la caserma, dove sono state completate le procedure di rito.

Al termine delle formalità, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Cagliari Stampace, in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria per la mattinata.