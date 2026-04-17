È atteso per domani, sabato 18 aprile 2026, alle ore 20:00 l’arrivo del primo volo diretto da Parigi Orly all’Aeroporto di Alghero-Fertilia, operato dalla compagnia aerea Transavia France. Il collegamento sarà attivo fino al 24 ottobre con frequenza bisettimanale, nei giorni di martedì e sabato.

Il nuovo volo si inserisce nel piano di rafforzamento dei collegamenti internazionali dello scalo algherese, con particolare attenzione al mercato francese, considerato strategico per i flussi turistici verso il nord Sardegna.

Transavia France, compagnia low-cost del gruppo Air France-KLM, è specializzata nel traffico leisure europeo e nei collegamenti verso il bacino del Mediterraneo. Il vettore opera una rete in espansione che collega la Francia a numerose destinazioni turistiche, contribuendo al trasporto di milioni di passeggeri ogni anno.

“L’attivazione del collegamento diretto con Parigi rappresenta un elemento di grande rilevanza nella strategia di sviluppo del network dell’Aeroporto di Alghero - ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Sogeaal -. Il mercato francese rappresenta il secondo bacino internazionale per flussi turistici verso il nord Sardegna e costituisce un’area strategica per lo sviluppo della destinazione, con impatti significativi sull’economia turistica del territorio. Questa nuova rotta, attivata a due settimane dall’avvio del collegamento con Amsterdam, consolida ulteriormente il posizionamento dello scalo su un bacino ad alto potenziale. Continuiamo a lavorare per ampliare l’offerta internazionale e favorire la crescita sostenibile dei flussi turistici attraverso partnership solide con vettori di riferimento”.

“Siamo molto lieti di inaugurare questa nuova rotta diretta tra Parigi Orly e Alghero, rafforzando ulteriormente i collegamenti tra la Francia e la Sardegna - ha dichiarato Julien Mallard, Vice Direttore Commerciale, Transavia France -. Alghero è una destinazione altamente attrattiva, nota per il suo ricco patrimonio, la splendida costa e il forte richiamo tra i viaggiatori francesi. Questa nuova rotta riflette la nostra ambizione di continuare a espandere il nostro network verso destinazioni del Mediterraneo, offrendo al contempo ai nostri clienti opzioni di viaggio comode e convenienti. Siamo orgogliosi di collaborare con l’Aeroporto di Alghero per questo lancio e non vediamo l’ora di contribuire allo sviluppo turistico della regione”.

Secondo le previsioni, nel 2026 l’Aeroporto di Alghero-Fertilia punta a superare i 2 milioni di passeggeri. La stagione Summer IATA prevede complessivamente 48 collegamenti, di cui 18 nazionali e 30 internazionali, verso 18 Paesi oltre all’Italia, includendo 10 nuove rotte internazionali e un incremento del 46% dell’offerta internazionale.

Tra le destinazioni internazionali figurano Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Belgrado, Bordeaux, Bratislava, Bucarest, Budapest, Cork, Dublino, Francoforte, Katowice, Lione, Londra, Monaco, Madrid, Parigi, Skopje, Sofia, Tirana e Varsavia.

Sul fronte domestico, lo scalo è collegato con Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Venezia e Verona.

L’Aeroporto di Alghero consolida progressivamente il proprio ruolo di gateway internazionale per il nord Sardegna, in linea con strategie di sviluppo orientate all’incremento dei volumi di traffico, alla diversificazione dei mercati di riferimento e alla valorizzazione del sistema economico e turistico locale.