Si aprirà il prossimo 3 febbraio davanti al Tribunale di Tempio Pausania il processo nei confronti di Gianluca Vacchi, l’imprenditore, dj e influencer bolognese accusato di presunti abusi edilizi nella sua lussuosa villa in costruzione a Pantogia, a Porto Cervo, nel cuore della Costa Smeralda.

Lo scorso aprile il procuratore Gregorio Capasso aveva firmato la citazione diretta a giudizio non solo per Vacchi, ma anche per il progettista della villa sulla collina di Pantogia, Giovanni Faggioli di Milano, e per l'impresario Giovanni Maria Filigheddu di Arzachena, tutti accusati di presunti abusi edilizi.

Il processo si sarebbe dovuto aprire questa estate ma a Vacchi non era arrivata nessuna notifica dell'avviso di concluse indagini. Un cavillo giuridico che aveva fatto slittare l'avvio dell'udienza predibattimentale e che di fatto ha tenuto fermi i lavori nella villa da quindici camere per un totale di 1.200 mq, più altri mille di terrazze, una discoteca, due lodge con suite e un campo da padel per un valore di 15 milioni di euro.

Già dal marzo del 2023 il cantiere era finito nella lente dell'ufficio tecnico del Comune di Arzachena, che aveva emesso un'ordinanza di demolizione e ripristino di alcune aree ritenute abusive e in eccesso rispetto alle cubature edificabili autorizzate. Secondo quanto riscontrato all'epoca dal Corpo forestale "la villa ricade su un'area a rischio idrogeologico e a rischio frana, a pericolosità elevata ed è stata costruita in assenza di autorizzazione preventiva da parte dell'Ente preposto e in assenza di studio geologico".

Tutto regolare, invece, per i difensori di Gianluca Vacchi, gli avvocati Gino Bottiglioni e Gian Comida Ragnedda che all'indomani della citazione diretta a giudizio per il loro assistito e gli altri due indagati, avevano dichiarato: "Siamo pronti a dimostrare che non vi è alcun abuso edilizio e che l'edificio è conforme a quanto autorizzato, fermo restando che la contestazione riguarda una porzione molto modesta rispetto alla superfice complessiva della villa".