Un violento litigio in un bar di Laconi è finito con l'arresto di un giovane di 25 anni, fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isili con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi, dopo aver colpito la compagna al volto in mezzo ai presenti.

La scena si è consumata in un bar nella serata di sabato, quando la donna, visibilmente scossa e ferita, ha trovato la forza di chiamare il 112 chiedendo aiuto. Ai militari intervenuti ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno durante una discussione per futili motivi, degenerata in un violento schiaffo al volto.

Il giovane, che secondo i testimoni era in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol, è stato immediatamente bloccato e identificato dai Carabinieri. Dalle prime verifiche è emerso che l’episodio non era isolato: la donna avrebbe subito violenze e minacce ripetute nel tempo, in un contesto di maltrattamenti domestici mai denunciati prima.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale di Oristano, dove i medici le hanno riscontrato ferite guaribili in trenta giorni.

Per il 25enne sono così scattate le manette. Dopo le formalità di rito, è stato allontanato dalla casa familiare e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta l’11 novembre confermando le misure cautelari.