Nell’ambito delle attività di contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti e alla loro combustione illegale nelle aree extraurbane della cintura metropolitana di Cagliari, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) ha condotto un'operazione che ha rivelato compromessone di aria e terra, suoli agricoli degradati e gravi disagi per la popolazione residente.

L’attività di controllo, mirata e intensificata alla luce del recente inasprimento delle sanzioni per i reati ambientali, ha portato all’accertamento di quattro episodi di smaltimento di rifiuti speciali illecito, tra cui anche rifiuti anche pericolosi, mediante combustione, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria dei presunti responsabili.

Le infrazioni accertate includono una serie di attività illegali come la raccolta sistematica dei rifiuti seguita dalla loro incenerimento; l'utilizzo o la concessione di terreni e mezzi per lo smaltimento non autorizzato; il danneggiamento grave e a lungo termine del suolo agricolo e dell'ambiente circostante.

Due persone di nazionalità bosniaca e due cittadini italiani sono stati coinvolti in un caso di sequestro riguardante un'area agricola di circa 1,5 ettari situata nel territorio di Selargius. Durante l'operazione è stato anche sequestrato un autocarro. Le sanzioni amministrative comminate includono una violazione al Codice della Strada.

I due di nazionalità bosniaca, titolari di un’attività d’impresa, sono stati sorpresi a ritirare rifiuti “porta a porta” o su chiamata, dietro compenso in località Pezzu Mannu, a Selargius. I materiali venivano accumulati in area agricola e successivamente inceneriti per eliminare le parti non recuperabili, al fine di estrarre e rivendere metalli ferrosi. Sequestrati un autocarro e circa 1,5 ettari di terreno.

In località Terramaini, in viale Marconi a Cagliari, un uomo è stato colto in flagranza mentre smaltiva rifiuti urbani indifferenziati tramite combustione. È stato denunciato ai sensi dell’art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006 e segnalato al Comune di Cagliari per la mancata iscrizione ai ruoli TARI.

Sono in fase di approfondimento le responsabilità di due attività produttive presso le quali è stato riscontrato lo smaltimento mediante incenerimento di ingenti quantità di rifiuti, inclusi materiali pericolosi come contenitori di vernici e diluenti, oltre a carcasse di ovini.

Le verifiche del CFVA evidenziano come le aree agricole ed extraurbane tra Cagliari, Selargius e Monserrato, spesso abbandonate o degradate, siano particolarmente esposte allo smaltimento illecito dei rifiuti. A ciò si aggiunge un uso irregolare del territorio sotto il profilo urbanistico, con fenomeni di edificazione abusiva favoriti dall’abbandono delle campagne e dalla scarsa vigilanza sui fondi agricoli.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale invita i cittadini a collaborare attivamente segnalando ogni episodio di combustione illecita al numero 1515, utilizzando esclusivamente gli ecocentri comunali, e affidando la raccolta e il trasporto dei rifiuti solo a operatori autorizzati, verificando la documentazione di conferimento.