Era stato denunciato, con divieto di avvicinamento, per presunti maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna convivente, avvenuti tra settembre e ottobre scorsi, e ieri, lunedì 12 gennaio, è stato arrestato dai Carabinieri di Sinnai.

Nei confronti dell'operaio 33enne, residente in città e già noto alle autorità, il divieto di avvicinamento è stato sostituito con la detenzione domiciliare con controllo tramite braccialetto elettronico, per decisione del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.

Dopo essere stato individuato e fermato, l'operaio è stato portato alla caserma per le formalità di rito e successivamente condotto a casa, dove è ora sottoposto agli arresti domiciliari con il dispositivo di controllo elettronico attivo.

