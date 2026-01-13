Durante la serata di ieri, lunedì 12 gennaio, i Carabinieri del NORM – Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato un operaio di 32 anni per detenzione di droga con l'intento di spaccio. L'uomo, residente in città e già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato mentre camminava per una strada del centro abitato durante un normale controllo dei militari.



I Carabinieri, come riferito dalle autorità, avevano ricevuto diverse segnalazioni informali che indicavano l'uomo come possibile spacciatore nella zona. Durante l'interrogatorio, il 32enne si è dimostrato agitato, rispondendo in modo incoerente e mostrando un comportamento sospetto. Le perquisizioni effettuate successivamente hanno portato al rinvenimento di quattro panetti di hashish, dosi aggiuntive dello stesso stupefacente, una piccola quantità di marijuana e attrezzature per il taglio e il confezionamento della droga.



L'uomo è stato portato alla caserma dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena, dove è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.