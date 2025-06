È cominciata oggi, giovedì 19 giugno, la seconda prova scritta dell'esame di maturità, che coprirà le materie specifiche dei vari indirizzi di studio: Latino per il Liceo classico, Matematica per il Liceo scientifico, Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico, Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Turismo", Geopedologia, Economia ed Estimo per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" e così via. La durata dell'esame varierà in base all'indirizzo scolastico.

Quest'anno 524.415 studenti sono stati convocati per sostenere gli esami di Stato, di cui 511.349 interni e 13.066 esterni, e il 96,5% degli studenti è stato ammesso all'esame di Stato. La suddivisione dei candidati per tipo di percorso di studio vede 268.577 studenti provenienti dai Licei, 169.682 dai Tecnici e 86.156 dai Professionali. In totale, i candidati all'esame sono stati 524.415, registrando una leggera diminuzione rispetto al 2024, quando erano 526.317 (-0,4%). Tra di loro, 511.349 sono candidati interni, cifra simile al 2024 in cui erano 512.530. Gli studenti esterni quest'anno sono stati 13.066, in calo del 5,2% rispetto ai 13.787 del 2024. Più nel dettaglio, si registra una diminuzione del 6,9% degli studenti esterni nelle scuole statali e dell'1,3% nelle scuole paritarie rispetto al 2024.

I MATURANDI IN SARDEGNA

Sono attualmente 12.378 studenti sardi che si stanno preparando ad affrontare la prima prova dell'esame di maturità.

Il Ministero dell'Istruzione ha reso noti i dati relativi al tasso di non ammessi alla maturità, che si attesta al 3,5% a livello nazionale. La Sardegna registra la percentuale più alta con il 7,1%, seguita dalla Liguria al 5%, e dal Trentino con il 4,6%. Toscana e Umbria presentano entrambe una percentuale del 4% di studenti non ammessi.