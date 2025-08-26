Nella serata di giovedì 22 agosto gli agenti della polizia di Alghero hanno recuperato tre monopattini elettrici rubati, restituendoli ai legittimi proprietari. L’operazione si è conclusa con la denuncia a piede libero di un uomo, colto in flagranza di reato.

La vicenda è iniziata in via Barracu, dove due volanti hanno fermato un’auto sospetta. All’interno del veicolo gli agenti avrebbero notato tre monopattini, la cui provenienza non sarebbe stata giustificata dagli occupanti.

Condotti in commissariato per ulteriori accertamenti, uno dei passeggeri avrebbe ammesso di aver commesso il furto poco prima, consegnando anche le cesoie utilizzate per portarlo a termine. Lo strumento è stato posto sotto sequestro.

Dopo aver rintracciato i proprietari, i poliziotti hanno provveduto a riconsegnare i mezzi, che erano stati oggetto di denuncia.