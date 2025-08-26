Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri nelle campagne di Domusnovas, dove un ragazzo di 17 anni è precipitato in un burrone mentre era in sella alla sua bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo ed è scivolato per circa sei metri, riportando diverse ferite, tra cui un trauma cranico.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, che ha trasferito il ragazzo all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

Nonostante la gravità della caduta, il 17enne era cosciente al momento del trasporto e non sarebbe in pericolo di vita.