Nella mattinata di oggi, martedì 26 agosto, i Carabinieri della Stazione di Serramanna, con il supporto dei colleghi di Villamar, hanno arrestato un uomo di 39 anni, disoccupato, senza fissa dimora, celibe e già noto alle autorità, in ottemperanza a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari.

L'arresto è il risultato di un'indagine avviata dai militari di Serramanna dopo una denuncia presentata da una donna locale, con cui l'uomo aveva una relazione sentimentale. Le indagini hanno rivelato una serie di comportamenti violenti e minacciosi, risalenti allo scorso luglio, che configurano reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. In particolare, è emerso che l'uomo avrebbe sparato un colpo con un fucile a piombini, ferendo al volto la compagna. Grazie al coraggio della vittima che ha denunciato, ha ricevuto immediatamente protezione dai Carabinieri e dalle organizzazioni antiviolenza locali.

La magistratura ha emesso prontamente l'ordinanza restrittiva eseguita dai militari. L'uomo è stato portato alla Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta in attesa del processo.