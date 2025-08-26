È stato fermato dai Carabinieri mentre guidava nel centro di Monserrato una Fiat Punto che si è scoperto essere rubata e la targa era stata alterata con un pennarello indelebile.

La scoperta durante la mattinata di oggi, martedì 26 agosto, dai militari della Stazione di Monserrato che hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Cagliari un uomo di 37 anni, senza lavoro e residente a Selargius, per ricettazione e riciclaggio.

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario e l'uomo è ora sotto inchiesta.