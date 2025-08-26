L'autopsia sul neonato di 4 mesi morto in casa a Settimo San Pietro sarà eseguita il prossimo giovedì presso l'ospedale Brotzu di Cagliari dal medico legale Roberto Demontis, su disposizione della Procura.

Il tragico incidente domestico avvenuto nella camera dei genitori potrebbe aver causato la morte del bambino, il quale è rimasto incastrato tra il letto e il comodino. La madre, presente in una stanza vicina, ha dato l'allarme al ritorno in camera vedendo il figlio in difficoltà respiratoria.

I tentativi di rianimazione effettuati dai medici del 118 sono purtroppo risultati vani, e il bambino è stato trasportato all'ospedale dove è giunto senza vita. I carabinieri continuano le indagini ascoltando i parenti e cercando di comprendere l'accaduto.

La comunità di Settimo San Pietro è profondamente colpita da questa tragedia, poiché la famiglia del neonato è molto rispettata nella zona. Al momento, la Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo senza individuare alcun sospettato.