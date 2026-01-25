In appena una settimana alcuni territori della Sardegna sono passati dall’emergenza idrica al rischio piena. È quanto sta accadendo soprattutto nel Sulcis-Iglesiente, dove le forti piogge hanno portato a scarichi imponenti dalle dighe e allerta per i rischi idraulici a valle.

Per questo motivo la Protezione civile, già da ieri sera ha trasmesso ai comuni del territorio, in primis quelli di Narcao e Villaperuccio, una comunicazione relativa al rischio idraulico a valle nella fase di allerta. I comuni hanno attivato le azioni di presidio e monitoraggio territoriale previste nel piano di protezione civile.

Nell'ultimo bollettino della protezione civile si segnalano i superamenti di soglia nelle sezioni idrometriche di alcune dighe dove c'è allerta per rischio idraulico con l'acqua che viene scaricata a valle. Nelle prossime ore "sono ancora possibili criticità geo-idrogeologiche e idrauliche, in particolare nel settore occidentale (bacini del Temo, del Tirso, del Palmas, del Fluminimannu) e nel bacino del Flumendosa", fa sapere la protezione civile. Nel frattempo sino alla mezzanotte è in vigore l'allerta meteo per temporali in buona parte dell'Isola.