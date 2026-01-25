Paura nella notte lungo la Provinciale 19, la strada che collega Olmedo a Sassari, dove un’auto è finita fuori strada terminando la corsa tra i rami di un grande albero.

L’incidente si è verificato intorno all’1.30. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura ha sbandato ed è uscita dalla carreggiata, percorrendo alcuni metri prima di arrestarsi contro la vegetazione. A bordo si trovava una sola persona.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, liberando l’auto rimasta incastrata tra i rami dell’albero.

La conducente, soccorsa dal personale sanitario del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso di Sassari. Presenti anche i Carabinieri delle stazioni di Olmedo e Alghero, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.