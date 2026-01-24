Proseguono i sopralluoghi della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, nelle aree del Sud Sardegna colpite dal maltempo. Dopo le verifiche effettuate nei giorni scorsi, oggi la presidente ha fatto tappa a Cala Gonone nella mattinata e, nel pomeriggio, nel porto di La Caletta e a Capo Comino, nel territorio di Siniscola.

Nella frazione balneare di Dorgali, Todde ha effettuato la visita insieme alla sindaca Angela Testone, ai componenti della giunta comunale e ai volontari della Protezione civile locale. A Siniscola, invece, è stata accompagnata dal sindaco Gian Luigi Farris e dall’amministrazione comunale. Presenti anche i consiglieri regionali Sebastian Cocco (Uniti per Todde) e Lara Serra (Movimento 5 Stelle). Nel corso delle visite, la presidente ha incontrato amministratori, cittadini, operatori economici e i rappresentanti della cooperativa del porto.

“I sopralluoghi mi hanno consentito di constatare direttamente i danni subiti dal territorio – dalle infrastrutture alle attività economiche, all’ambiente – in vista della complessa fase di ripartenza dei prossimi mesi”, ha dichiarato Todde.

La presidente ha poi espresso un ringraziamento a tutte le strutture coinvolte nella gestione dell’emergenza. “La risposta è stata efficace perché frutto di preparazione e coordinamento. Non c’è stata improvvisazione. La collaborazione tra Protezione civile regionale e volontari, Corpo forestale, Forestas, barracelli, polizia locale e tutti gli altri soggetti esterni (come, ad esempio, Abbanoa, Telecom, Enel, Anas, Enas) ha funzionato”.

Ora, ha spiegato Todde, si apre la fase della stima dei danni e dell’avvio delle prime misure di sostegno. “Dobbiamo essere rapidi. La gestione dell’emergenza a livello regionale e nazionale sta procedendo con tempi adeguati e questo è un elemento di cui tenere conto”. La presidente ha ricordato anche la sua partecipazione, da remoto, alla riunione convocata a Roma dalla Protezione civile sui danni causati dal ciclone Harry nel Sud Italia, presieduta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Ho accolto con soddisfazione l’impegno del Governo nei confronti della Sardegna”.

“Lunedì il Consiglio dei Ministri delibererà lo stato di emergenza e lo stanziamento delle prime risorse da parte del Governo. Nel frattempo, la Regione si è già mossa. Nella Giunta di giovedì abbiamo approvato lo stanziamento dei primi 5 milioni di euro”, ha concluso Todde, ribadendo la priorità di garantire risposte immediate alle comunità colpite.