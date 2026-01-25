Ha tentato una rapina armata in pieno centro, a Cagliari, ma la reazione del titolare del negozio e il rapido intervento delle forze dell’ordine hanno mandato a monte il colpo. Un uomo di 37 anni, disoccupato e originario della provincia, è stato arrestato nel pomeriggio con l’accusa di tentata rapina aggravata.

L’episodio si è consumato all’interno di un minimarket del centro cittadino. Secondo la ricostruzione, il 37enne è entrato nell’esercizio commerciale con il volto parzialmente coperto da un cappuccio e impugnando quella che sembrava una pistola. Dopo aver minacciato il titolare, un giovane di circa vent’anni, ha cercato di farsi consegnare l’incasso. La vittima, però, ha reagito con prontezza: ne è nata una colluttazione che ha costretto il rapinatore a darsi alla fuga a mani vuote.

Immediata la chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. La Centrale Operativa dei Carabinieri ha diffuso in tempo reale la descrizione del fuggitivo e la direzione di fuga, attivando un efficace dispositivo interforze. Mentre i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno raggiunto il minimarket per i primi rilievi e l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato ha intercettato e bloccato il sospetto in via Garibaldi.

L’uomo è stato trovato ancora in possesso dell’arma utilizzata durante la rapina, risultata essere una replica metallica di pistola priva del tappo rosso, elemento che ne aumentava la capacità intimidatoria.

A seguito della colluttazione, sia il commerciante sia l’aggressore hanno riportato lievi ferite, giudicate guaribili in pochi giorni dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Al termine degli accertamenti, il 37enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, trasferito nel carcere “Ettore Scalas” di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.