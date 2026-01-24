Riaprirà oggi alle ore 16:00, quindi in anticipo rispetto a quanto era stato disposto inizialmente, in entrambe le carreggiate, la tratta SS 195 Sulcitana dal km 5+220 al km 8+830, tra Cagliari e Capoterra, con divieto di sorpasso autoveicoli limite di velocità a 50Km/h.

La strada statale era stata chiusa al traffico a seguito dei gravi danni provocati dal Ciclone Harry che ha colpito la Sardegna sud-occidentale nei giorni scorsi, dopo un’ordinanza dell’Anas che aveva disposto la chiusura fino al prossimo 30 gennaio.

Il provvedimento è arrivato dopo l’ondata di maltempo legata alla perturbazione che, da lunedì 19 gennaio, ha interessato in modo particolarmente intenso il tratto costiero del Sud Sardegna. Nell’ordinanza Anas si richiama infatti il “Bollettino di criticità regionale per rischio idraulico e idrogeologico” diramato dalla Protezione civile il 18 gennaio.

I lavori sono stati portati a termine con grande celerità dall'Anas, che ha concluso stamattina i lavori di messa in sicurezza tra il chilometro 5,200 e il chilometro 8,600, lungo la tratta che collega Cagliari a Capoterra, "Ulteriori interventi di consolidamento verranno eseguiti successivamente, all'apertura dello svincolo della strada di 'Contivecchi'", fa sapere l'Anas.

Nel frattempo, la statale 126 "Sud Occidentale Sarda" è stata riaperta dopo essere stata temporaneamente chiusa oggi tra il chilometro 40,000 e il chilometro 41,000 a Iglesias, nel Sulcis, a causa della presenza di massi sulla strada.