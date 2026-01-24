Nuova ondata di maltempo sulla Sardegna, tanto che il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso, in data odierna, un avviso di allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico a partire dalle ore 14:00 del 24 gennaio 2026 e fino alle 23:59 del 25 gennaio 2026.

Le aree interessate dall’allerta sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro, con particolare attenzione rivolta alla parte nord-occidentale dell’Isola e al Sulcis-Iglesiente, dove si stanno già registrando le prime criticità.

La perturbazione, in arrivo da ovest, porta con sé piogge diffuse, raffiche di vento fino a 70 chilometri orari e un generale peggioramento delle condizioni meteo. Non si escludono nevicate sui rilievi, mentre sul territorio si segnalano alberi caduti, frane e disagi alla viabilità.

Situazione delicata a Carbonia, dove le forti raffiche di vento e la pioggia intermittente hanno causato lo sradicamento di un albero di grandi dimensioni in via Costituente. L’albero è caduto in un’area privata ma aperta al pubblico, provocando danni a veicoli in sosta e a proprietà private.

Durante i sopralluoghi, il Centro Operativo Comunale ha inoltre individuato quattro pini in condizioni di instabilità lungo lo stesso tratto stradale. Per motivi di sicurezza, il sindaco Pietro Morittu ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto compreso tra via Balilla e piazza Repubblica, fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza.

La Protezione civile raccomanda la massima prudenza, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari, evitare zone a rischio e seguire gli aggiornamenti ufficiali.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 24 gennaio

Cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli o localmente moderati sul settore occidentale. Attenuazione dei fenomeni a partire dalla serata.

Venti: deboli o moderati da Sud-Ovest, fino a forti lungo le coste esposte.

Mari: agitati sul settore occidentale, molto mossi sul settore meridionale, mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 25 gennaio

Cielo nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati sul settore occidentale e sui rilievi. Nevicate a partire dai 1200 metri.

Temperature: in diminuzione, localmente moderato, in entrambi i valori; prossime allo zero all'alba.

Venti: generalmente moderati dai quadranti occidentali, forti lungo le coste esposte e i crinali, localmente fino a burrasca sul Nord-Ovest.

Mari: agitati, molto mosso il settore tirrenico. Mareggiate lungo le coste occidentali.

Previsioni per la giornata di lunedì 26 gennaio

Cielo nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati localmente moderati. Nevicate a partire dai 1000 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo; prossime allo zero all'alba.

Venti: moderati da Nord-Ovest, forti sulle coste occidentali e meridionali e sui crinali, localmente a burrasca.

Mari: agitati, molto mosso il settore tirrenico. Mareggiate lungo le coste occidentali.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di martedì e mercoledì saranno caratterizzate de cielo nuvoloso con precipitazioni da sparse a diffuse principalmente sui settori occidentali con cumulati localmente moderati. Le temperature minime saranno in calo martedì e in marcato aumento l'indomani; le massime aumenteranno moderatamente martedì e non subiranno variazioni di rilievo il giorno seguente. Martedì i venti soffieranno prevalentemente deboli dai quadranti meridionali, in rinforzo, fino a forte lungo le coste esposte, e rotazione da Ovest Sud-Ovest l'indomani. I mari saranno molto mossi o mossi martedì; agitati o molto mossi mercoledì.