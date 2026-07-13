Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse valido dalle ore 9 di martedì 14 luglio fino alle ore 18 di venerdì 17 luglio, a causa dell’arrivo di masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa.

Secondo le previsioni, sull’intera Isola si registreranno temperature massime diffusamente superiori ai 37 gradi, mentre nelle aree interne i valori potranno raggiungere tra i 40 e i 43 gradi.

Le condizioni più estreme sono attese nella Valle di Ottana, nel Logudoro e nel Campidano, dove si prevedono picchi locali anche superiori ai 45 gradi.

Alla base dell’ondata di calore c’è un promontorio anticiclonico di origine subtropicale continentale che si estende dal Nord Africa verso l’Europa centro-meridionale, favorendo l’afflusso di aria rovente dal deserto algerino verso il Mediterraneo occidentale. Questo flusso caldo interesserà la Sardegna almeno fino a venerdì.

La Protezione civile raccomanda particolare prudenza, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Si invita a limitare le attività all’aperto tra le 12 e le 18, a bere frequentemente, evitare l’esposizione diretta al sole e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.

L’ondata di calore, inoltre, potrebbe aumentare sensibilmente anche il rischio di incendi.