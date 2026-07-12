Prosegue la giornata di intenso lavoro sul fronte degli incendi in Sardegna. Il Corpo Forestale è stato impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto rogo divampato nelle campagne del Comune di Villamar, in località Lacu Su Forraxi.

Per domare le fiamme è stato impiegato un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto. Sul posto ha coordinato le operazioni il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Barumini.

L’intervento a Villamar si aggiunge agli incendi che hanno interessato nelle stesse ore anche i territori di Bosa e Cabras, confermando una giornata particolarmente impegnativa per il sistema regionale antincendio.