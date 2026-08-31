Il Cagliari è pronto ad accogliere il primo calciatore giapponese della propria storia. Il nome scelto per raccogliere l’eredità di Gabriele Zappa sulla fascia destra è quello di Yukinari Sugawara, classe 2000 e nazionale nipponico.

Il giocatore è atteso domani a Roma per le visite mediche, ultimo passaggio prima di definire il suo trasferimento in rossoblù.

Sugawara arriva dal Southampton, con cui ha disputato l’ultima stagione in Championship. In precedenza aveva già maturato esperienza in Premier League, sempre con il club dell’Hampshire.

Il terzino ha inoltre alle spalle diverse esperienze nei principali campionati europei: ha giocato in Olanda con l’AZ Alkmaar e in Germania con il Werder Brema.

L’operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto.