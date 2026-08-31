PHOTO
Aveva 42 anni Pasquale Andriotta, il corriere morto a Piacenza dopo essere stato colto da un malore mentre stava effettuando una consegna.
Una tragedia avvenuta proprio nel giorno in cui sarebbe terminato il suo contratto di lavoro a tempo determinato. Secondo quanto riferito dai colleghi, Andriotta era preoccupato per il possibile mancato rinnovo.
A rendere noto l’episodio è la Filt-Cgil, che collega la vicenda anche alla situazione di forte tensione che riguarda i lavoratori dell’appalto di una nota azienda di corrieri espresso tra Piacenza e Caorso, gestito dalla Afs Service.
Proprio nella giornata della morte di Andriotta, i lavoratori erano infatti in sciopero, dopo lo stato di agitazione proclamato venerdì.
Alla base della protesta, secondo il sindacato, ci sono carichi di lavoro in aumento, personale insufficiente, turni sempre più pesanti e un’organizzazione ritenuta ormai insostenibile.