"Ovviamente i sondaggi li guardo perché chiaramente non posso non guardarli, però non sono questi sondaggi che io faccio ogni giorno, quelli che faccio ogni giorno sono quelli tra la gente, sui mezzi di trasporto, in metropolitana, in autobus, in treno, dove ci sono tantissime persone che mi vengono a dire di non mollare".

Lo ha dichiarato Roberto Vannacci commentando le rilevazioni diffuse oggi che attribuiscono a Futuro Nazionale il 6%, alla vigilia dell’incontro previsto domani a Vicenza in sostegno del gioielliere Mario Roggero.

Nel corso dell’intervento, Vannacci ha richiamato anche la figura di Winston Churchill: "Faccio come Winston Churchill - ha aggiunto Vannacci - che quando dovette decidere se resistere o fare una pace separata con la Germania sentendo il polso delle persone in metropolitana decise di tenere duro".

Il generale ha poi sottolineato un elemento che, a suo dire, accomunerebbe la sua esperienza a quella dello statista britannico: "Abbiamo una cosa in comune, siamo due militari, perché in pochi lo sanno, ma Winston Churchill era proprio un militare di professione. Aveva fatto l'accademia dell'esercito".