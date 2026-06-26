Partiranno lunedì 29 giugno le operazioni per la rimozione della barca a vela arenata sul bagnasciuga della prima fermata del Poetto. Il via libera è arrivato dalla Direzione generale degli Enti locali e Finanze della Regione Sardegna, che ha autorizzato l’avvio del cantiere e delle attività necessarie per liberare l’area.

L’intervento consentirà di rimuovere il relitto in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dagli enti competenti. Nei prossimi giorni saranno quindi posizionati i mezzi e predisposto il cantiere per consentire l’avvio delle operazioni.

L’amministrazione comunale ha invitato cittadini e bagnanti a prestare attenzione alle indicazioni di sicurezza che verranno fornite durante i lavori e a rispettare eventuali limitazioni temporanee nelle zone interessate dall’intervento.