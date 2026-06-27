PHOTO
Nuove immagini dall’alto documentano le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato a Mores oggi. Le riprese sono state effettuate dall’elicottero in servizio presso la base del Corpo forestale di Limbara, dotato di un avanzato sistema video-fotografico capace di fornire informazioni strategiche durante gli interventi.
Il velivolo utilizza sensori avionici di ultima generazione che permettono di acquisire e condividere in tempo reale le coordinate e la geolocalizzazione del fronte del fuoco, oltre ad altri dati utili alle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento.
La tecnologia installata consente di elaborare immagini multispettrali anche in condizioni di scarsa visibilità. Il sistema integra infatti i dati termici con le immagini nello spettro del visibile, riuscendo a rilevare elementi nascosti da ostacoli come fumo, chiome degli alberi o fuochi latenti sotto la vegetazione.
Grazie a queste informazioni il pilota può individuare con maggiore precisione il punto migliore per lo sgancio dei liquidi antincendio, migliorando l’efficacia degli interventi e contribuendo a ridurre tempi, rotazioni operative e costi delle attività di spegnimento.