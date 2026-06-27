Un uomo ha perso la vita, questa mattina, all'interno di un cantiere edile in via Gramsci, nel cuore di Olbia. La vittima è Renato Mariotti, direttore del cantiere e titolare della ditta incaricata dei lavori, la "Edilmariotti".

Secondo una prima e parziale ricostruzione dell'accaduto, l'imprenditore si trovava all'interno dell'area di lavoro quando, per cause che restano ancora del tutto da accertare, è precipitato nel vuoto nel retro dello stabile. Il tragico volo è avvenuto dall'alto di un palazzo in corso di costruzione. L'impatto al suolo si è rivelato fatale e per l’uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli ispettori dello Spresal, oltre al procuratore facente funzioni del Tribunale di Tempio Pausania, il magistrato Alessandro Bosco.