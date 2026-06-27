Sono in corso le ricerche del marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, risultato disperso nelle acque del lago di Vico.

Secondo quanto emerge da diverse fonti presenti sul posto, l’uomo si trovava in barca insieme alla ministra quando è finito in acqua senza più riemergere. Al momento non è stato ancora chiarito se si sia trattato di un tuffo volontario o di una caduta accidentale.

Le operazioni di soccorso si stanno concentrando nella località Fiorò, dove sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. In arrivo anche i nuclei sommozzatori dell’Arma e dei vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche all’interno del lago.

L’intera area è presidiata dalle forze dell’ordine mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.