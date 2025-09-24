Un bambino di 5 anni, gravemente malato e in pericolo di vita, è stato trasferito d'urgenza ieri sera dall'ospedale Brotzu di Cagliari all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma tramite un velivolo G-650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.

Secondo quanto comunicato dall'Aeronautica Militare, il piccolo paziente è stato accompagnato dal padre e costantemente monitorato da un team medico durante il volo. Il trasferimento è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari dalla Sala Situazioni di Vertice dell'Aeronautica Militare dipendente dal Comando Squadra Aerea di Milano, che ha coinvolto immediatamente il 31° Stormo per questa delicata missione.

Il velivolo G-650 è stato impiegato per effettuare il salvataggio aereo, garantendo così il trasporto sicuro del bambino verso la struttura sanitaria specializzata a Roma.