Nel corso degli ultimi mesi, il parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gonnosfanadiga ha dovuto affrontare una serie di furti ripetuti delle offerte destinate al sostentamento della comunità. Preoccupato dall'escalation di tali episodi, ha deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri della stazione locale. Grazie alla pronta risposta delle forze dell'ordine e all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza parrocchiale, è stato possibile individuare il presunto responsabile e delineare i dettagli dei furti. Nonostante un primo arresto che ha portato al recupero della modesta somma sottratta, i furti non si sono interrotti. Recentemente, in seguito a un'ulteriore segnalazione del parroco, i Carabinieri hanno organizzato un servizio di osservazione in abiti civili che ha portato alla cattura del medesimo giovane, un giovane disoccupato di 19 anni già noto alle autorità. Questa volta, il ragazzo è stato sorpreso mentre tentava di rubare oltre 130 euro dalle cassette delle offerte, denaro che è stato prontamente recuperato e restituito al sacerdote.

L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del procedimento penale che si terrà oggi, mercoledì 24 settembre. Le forze dell'ordine, oltre a perseguire con determinazione i reati commessi, hanno annunciato di voler intraprendere un'azione di supporto e prevenzione. Saranno coinvolti i servizi sociali e la rete di assistenza locale per individuare le radici profonde di questi comportamenti e tentare di favorirne il superamento attraverso un percorso di reinserimento e recupero sociale.