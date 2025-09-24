Aria di terrore nel quartiere di Ponte di Nona, a Roma Est, dove un uomo non ancora identificato avrebbe preso di mira diverse adolescenti dai 13 ai 17 anni, molestandole presso fermate dell'autobus e zone di passaggio, e filmando le aggressioni con il cellulare.

Le vittime accertate finora sono almeno cinque e gli episodi, come riportato da Tg Com 24, si sarebbero verificati in diversi momenti: il primo episodio documentato risale allo scorso 9 giugno, le denunce sono poi aumentate nel corso dell'estate, fino all'ultimo evento, avvenuto il 7 settembre.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano, si tratterebbe di un uomo di circa 30 anni, con barba lunga, fisico atletico, carnagione chiara e vari tatuaggi. Tutte le giovani hanno confermato che parlava con accento italiano e sembrava conoscere bene la zona.

Si sospetta che il numero effettivo delle vittime potrebbe essere più elevato, ma alcune ragazze potrebbero non aver ancora trovato il coraggio di parlare. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nell'area e stanno acquisendo registrazioni dalle telecamere di sorveglianza.