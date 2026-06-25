Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio su Mandas, centro della città metropolitana di Cagliari, dove la pioggia intensa ha provocato i primi disagi e richiesto l’attivazione delle verifiche da parte dell’amministrazione comunale.

Tra gli episodi segnalati figura la caduta di un albero in via Satta, per la quale il sindaco Umberto Oppus ha già contattato i Vigili del Fuoco.

Attraverso un messaggio rivolto alla cittadinanza, il primo cittadino ha fatto sapere che il Comune si è immediatamente attivato per verificare l’eventuale presenza di ulteriori danni causati dal maltempo.

"Ricordo a tutti che ci siamo attivati per la verifica degli eventuali danni in seguito alla bufera d’acqua che sta interessando Mandas. Per quanto riguarda l’albero caduto sulla via Satta ho già contattato i Vigili del Fuoco", ha scritto il sindaco.

Per quanto riguarda le campagne, Oppus ha invitato i cittadini a segnalare eventuali criticità.