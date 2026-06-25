Un 28enne di origini algerine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato dai Carabinieri durante la serata di ieri, mercoledì 24 giugno 2026, in piazza del Carmine, area centrale della città da tempo sottoposta a controlli rafforzati, durante un servizio di pattugliamento della Sezione Radiomobile.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe cercato di allontanarsi rapidamente alla vista delle forze dell’ordine, attirando così l’attenzione degli operatori. Durante il tentativo di sottrarsi al controllo, si sarebbe disfatto di un piccolo involucro gettandolo a terra: al suo interno i Carabinieri hanno rinvenuto circa dieci grammi di hashish.

La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di circa 40 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti dagli investigatori compatibili con un’attività di cessione di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che risulta ospite di un centro di accoglienza e già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi bloccato e condotto presso gli uffici del Comando. Al termine delle formalità di rito è stato posto in stato di fermo nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo disposta dall’autorità giudiziaria.