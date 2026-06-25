I Carabinieri di Assemini, con il supporto dello Squadrone Cacciatori e del Nucleo Cinofili di Abbasanta, hanno arrestato a Capoterra un 30enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio, durante la mattinata di oggi, giovedì 25 giugno 2026, nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti sul territorio.

L’operazione è scattata durante un servizio coordinato predisposto per il controllo delle aree considerate più sensibili del comune. I Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Durante l’intervento, il giovane avrebbe tentato di disfarsi della sostanza lanciando un involucro dalla finestra, immediatamente recuperato dai militari che circondavano l’edificio. All’interno sono stati rinvenuti circa 25 grammi di hashish.

La successiva perquisizione, anche grazie al supporto delle unità cinofile, ha permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di hashish e marijuana occultati all’interno dell’abitazione, per un totale di circa 28 grammi complessivi.

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato arrestato e condotto in Tribunale a Cagliari per il giudizio con rito direttissimo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.