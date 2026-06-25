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È stata prorogata fino alle 18 di venerdì 26 giugno l'allerta meteo gialla per temporali in gran parte della Sardegna. L'avviso della protezione civile regionale per rischio idrogeologico riguarda il Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, e Logudoro.
Massima attenzione nel territorio della Municipalità di Pirri: vietato parcheggiare nelle vie Balilla (da piazza Italia sino a via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri. L'area di sosta sicura è stata indicata nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.